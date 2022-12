Kurz vor Weihnachten: Jana Azizi und ihr Johann sind verlobt

Jana Azizi ist überglücklich! Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass die Moderatorin wieder in festen Händen ist. Der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Es handelt sich dabei um den Sportler Johann Ackermann. In ihrem Liebesleben scheint es seither ziemlich gut zu laufen. Das Paar möchte nun sogar den nächsten Schritt in seiner Beziehung gehen: Johann hat um Janas Hand angehalten!

Auf Instagram postete das Paar ein Foto vom Antrag, der offenbar in Paris vor der Wall of Love stattgefunden hat. Jana schien davon zunächst nichts geahnt zu haben. "So ist das Leben. Wenn man nach einem Bild fragt und plötzlich der Freund vor einem kniet", erinnerte sie sich in der Bildunterschrift. Ihre Überraschung ist ihr aber auch auf dem Schnappschuss ins Gesicht geschrieben: Sie hält die Hände überwältigt vors Gesicht.

Die zukünftigen Eheleute konnten sich bereits über zahlreiche Glückwünsche zu ihrer Verlobung freuen. Ihren Beitrag haben unter anderem die einstige Let's Dance-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (24), Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) oder LaFee (32) kommentiert. Die Sängerin schrieb: "Glückwunsch, meine Liebe. Nur das Beste für euch."

Getty Images Jana Azizi, "Explosiv"-Moderatorin

Instagram / johann_ackermann_ Jana Azizi und Johann Ackermann im Januar 2021

Instagram / jana_azizi Johann Ackermann und Jana Azizi im Januar 2021

