Jana Azizi ist frisch verliebt! Im August 2020 machte die "Explosiv"-Moderatorin publik, dass sie mit dem Tennisspieler Andreas Mies in einer Beziehung sei. Doch das Glück der zwei Turteltauben hielt nur kurz. Lange schien die TV-Bekanntheit nach dem Liebes-Aus jedoch nicht alleine geblieben zu sein. Jana bestätigte nun mit einem süßen Foto im Netz: Sie ist wieder vergeben – und zwar an den einstigen Triathleten Johann Ackermann!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 32-Jährige nun einen romantischen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner in den Schweizer Alpen bei Saas-Grund zu sehen ist. Dort gönnten sie sich beim Skifahren offenbar eine Auszeit. "Euch allen ein frohes neues Jahr... voller Glück und Liebe", notierte Jana darunter. Ihre Promi-Kollegen waren von diesem süßen Anblick total begeistert. "Frohes neues Jahr, ihr Süßen", schrieb beispielsweise die einstige Alles was zählt-Darstellerin Cheyenne Pahde (27) und fügte zusätzlich noch eine ganze Reihe an Herz-Emojis hinzu.

Tatsächlich scheinen sich die Turteltauben schon länger zu daten. Bereits im Mai 2021 teilten die beiden Fotos, auf denen sie gemeinsam Fahrrad fahren. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons hatte sich die Beauty nämlich vorgenommen, mit dem Rennrad die Alpen zu überqueren. Dabei wurde sie von dem 37-Jährigen begleitet. Wie lange Jana und Johann mittlerweile schon zusammen sind, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Getty Images Jana Azizi, "Explosiv"-Moderatorin

Instagram / johann_ackermann_ Jana Azizi und Johann Ackermann im Januar 2021

ActionPress Jana Azizi, "Explosiv"-Moderatorin

