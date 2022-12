Trotz Doku: William duldet kein schlechtes Wort über Harry!

Prinz William (40) toleriert keine Hetze gegen seinen Bruder! Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) verursachen mit ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" derzeit eine Menge Schlagzeilen. Darin schießen sie unter anderem gegen die anderen Royals und sprechen über die Machenschaften in der britischen Königsfamilie. Diese soll von den Behauptungen der beiden schwer getroffen sein. Doch trotz allem will William Harry wohl immer noch in Schutz nehmen.

Wie mehrere Insider gegenüber The Telegraph versichern, duldet der 40-Jährige nicht, dass sich die Leute negativ über Harry äußern. Zwar sei William "wütend und traurig" darüber, dass sein jüngerer Bruder behauptet hatte, es sei gelogen worden, um den Thronfolger zu beschützen, aber trotzdem toleriere er kein schlechtes Wort über ihn. "Eine Zusammenarbeit wird es nie geben. Aber können sie wieder Brüder sein? Das muss man hoffen", merkte eine Quelle an.

Bei einem Großteil hat es sich Harry mit seinen Aussagen jedoch verscherzt. Der Royal-Experte Tom Bower ist sich sogar sicher, dass seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) entsetzt über seine Illoyalität gewesen wäre. "Das Bild von sich bekriegenden Brüdern ist schrecklich für den weltweiten Ruf Großbritanniens", betonte der Autor gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry

Getty Images Prinz William in Scarborough, November 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

