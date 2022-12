Neuer Doku-Trailer: Harry und Meghan schießen gegen Royals

Der neue Trailer zu der Netflix-Doku über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wirft eine Menge Fragen auf! Die zweifachen Eltern erzählen in ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" ihre Sicht der Geschehnisse der vergangenen Jahre. Dabei wurde schon das ein oder andere pikante Detail enthüllt. Nun erschien ein weiterer Teaser zu der Serie – und der verspricht, dass Harry und Meghan schonungslos über die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie sprechen!

Die anderen Royals scheinen in der Doku nicht besonders gut wegzukommen: Im neuen Trailer, der auf Instagram veröffentlicht wurde, spricht Harry darüber, dass anscheinend gelogen wurde, um seinen Bruder Prinz William (40) zu beschützen – anstatt das Paar mit der Wahrheit zu schützen. Außerdem seien er und Meghan Opfer von institutionellem Gaslighting gewesen.

Meghan wurde in dem Teaser noch deutlicher und erhob schwere Anschuldigungen. "Ich wurde den Wölfen nicht zum Fraß vorgeworfen, ich wurde den Wölfen verfüttert", behauptete die 41-Jährige in der Vorschau zur neuen Folge, die am 15. Dezember erscheinen wird.

Anzeige

Netflix Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Denkt ihr, Harry und Meghan werden viele Geheimnisse verraten? Ja, ganz sicher! Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de