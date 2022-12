Freitag der 13.: Dann startet die neue Dschungelcamp-Staffel

Endlich ist es wieder so weit: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Über die Instagram-Seite der Show wurde nun das offizielle Startdatum bekannt gegeben. "Es wird dschungelig! Und zwar an einem Freitag, den 13.", heißt es dort. 2023 wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wieder in Australien stattfinden und mit Moderator Jan Köppen (39) an der Seite von Sonja Zietlow (54) gibt es schon die erste Erneuerung. Aber wer wird diesmal ins Camp ziehen? Über die Kandidaten kann bisher nur spekuliert werden.

