Schon bald: Dschungelcamp-Starttermin steht endlich fest!

Nicht mehr lange, dann geht im australischen Dschungel wieder die Post ab! Regelmäßig zu Jahresbeginn fliegen allerlei Stars und Sternchen in das Dschungelcamp. Dort werden sie regelrecht an ihre Grenzen gebracht, müssen sich in Challenges beweisen, werden abgeschottet von der Außenwelt und schlagen sich oftmals nur mit Reis und Bohnen den Tag rum. Jetzt verrät der Sender endlich, wann die Staffel beginnen wird!

Auf Instagram verriet RTL nun, dass es wieder im Januar losgeht: "Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig! Und zwar an einem Freitag, den 13." und fragte seine Community: "Ob das auch für unsere Dschungel-Stars ein Glückstag ist?" Die Kommentare unter den Beitrag spiegeln pure Vorfreude der Fans wieder. "Wie geil, der Dschungel ruft wieder, ich freu mich drauf, die beste Sendung im Jahr", schrieb einer. Ein anderer User kommentierte: "Freu mich drauf... bin gespannt, wer alles dabei ist."

Wer dabei sein wird, hat der Sender noch nicht verraten. Bild will aber wissen, dass Jana Pallaske (43) und Claudia Effenberg (57) am Start sein werden. Ganz sicher werde Lucas Cordalis (55) teilnehmen, weil er in der Staffel Anfang dieses Jahres krankheitsbedingt ausfiel.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Getty Images "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Getty Images Claudia Effenberg im September 2019

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

