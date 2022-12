Neue Dschungelcamp-Staffel läuft einen Tag länger als sonst

Die Dschungelcamp-Fans kommen 2023 so richtig auf ihre Kosten! Bald geht das beliebte Reality-TV-Format in eine weitere Runde. Vor wenigen Stunden wurde auch endlich der Starttermin bekannt gegeben: Bereits am 13. Januar ziehen die Stars in den australischen Busch, um sich verschiedenen Challenges zu stellen. Doch bei der kommenden Staffel gibt es eine wichtige Neuerung: Das Dschungelcamp läuft einen Tag länger als sonst!

Das berichtet nun Quotenmeter. In den vergangenen Jahren flimmerte das große Finale normalerweise an einem Samstag über die TV-Bildschirme. In der neuen Staffel findet das Finale aber erst einen Tag später statt – also am Sonntag, den 29. Januar. Am 30. Januar treffen die Teilnehmer daraufhin wie gewohnt im Baumhaus aufeinander, um die Season noch einmal Revue passieren zu lassen.

Doch welche VIPs stellen sich dieses Mal der Herausforderung? Das hat der Sender RTL bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Bislang steht lediglich fest, dass Lucas Cordalis (55) ins Camp ziehen wird, weil er an der vergangenen Season krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen konnte. Moderiert wird die Show wieder von Sonja Zietlow (54) – allerdings nicht zusammen mit Daniel Hartwich (44), sondern mit Jan Köppen (39).

Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Lucas Cordalis, Sänger

