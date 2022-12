Neue Vorwürfe: Mel B. hat Polizei auf ihren Ex angesetzt

Der Rosenkrieg zwischen Mel B. (47) und Stephen Belafonte (47) geht in die nächste Runde! Bereits 2017 ließ sich das einstige Paar scheiden. Seitdem scheint der Beef zwischen der ehemaligen Spice Girl-Sängerin und dem Filmproduzenten nicht enden zu wollen. Ihr Ex hat vor wenigen Tagen eine Anhörung beantragt, um Mels angebliches Trinkverhalten und weitere Probleme klären zu können. Auch in Stephens jüngstem Antrag inmitten ihres Scheidungskrieges werden neue Behauptungen ausführlich dargelegt!

Wie Radar Online nun berichtet, behauptete Stephen, dass seine Verflossene die Polizei auf ihn ansetzte, nachdem ihre Tochter Madison nicht an ihr Telefon gegangen war. Der Quelle zufolge gab er an, dass Mel am 28. November die Polizei anrief. Kurz danach sollen die Strafverfolgungsbehörden bei ihm zu Hause aufgetaucht sein, weil Stephen ihre Telefonanrufe für Madison angeblich abgelehnt hätte und Mel offenbar nicht wusste, wo sich ihre Tochter aufhielt. Ebenfalls soll ein Screenshot zur Verfügung gestellt worden sein, der Madisons Versuche zeigt, ihre Mutter anzurufen – von denen jedoch keiner beantwortet wurde. In der Akte hieß es, dass Madison bereits in der Schule war, als die Polizei am Morgen bei Stephen auftauchte.

Bei der vor einigen Tagen beantragten Anhörung bezüglich ihres Alkoholkonsums von Stephen forderte er, dass Madison ihr eigenes privates Handy und Zeit für sich selbst bekommt, um ihn anzurufen, wenn sie mit Mel zusammen ist. Mel bestritt daraufhin die Vorwürfe ihres angeblichen Trinkverhaltens und verlangte, dass Stephen sich stichprobenartigen Drogentests unterzieht. Sie behauptet, ein Video habe ihn beim Drogenkonsum gezeigt.

Getty Images Stephen Belafonte mit Mel B. bei einer Premiere, 2016

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte in Los Angeles

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im November 2014

