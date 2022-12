Gerichtsstreit: Der Ex-Mann von Mel B. fordert Notanhörung!

Stephen Belafonte (47) erhebt schwere Vorwürfe gegen Mel B. (47). Das einstige Paar hatte sich 2017 scheiden lassen. Seitdem führen die Ex-Spice Girls-Sängerin und der Filmproduzent einen unerbittlichen Rosenkrieg, in dem sie sich gegenseitig Anschuldigungen liefern. Vor einigen Monaten hatte die Musikerin ihren Ex beschuldigt, sie nicht über den Aufenthaltsort der gemeinsamen Tochter informiert zu haben. Jetzt schlägt Stephen zurück und beantragt eine Notanhörung!

Laut Gerichtsunterlagen, die Radar Online vorliegen, hat der 47-Jährige eine Anhörung beantragt, um Mels angebliches Trinkverhalten und weitere Probleme zu bereden. "In vielen von Madisons Gesprächen mit [Mel] ist [Mel] nachweislich betrunken, sie lallt und spricht in der Art und Weise, in der [Mel] spricht, wenn sie betrunken ist", heißt es in den Dokumenten. Er fordere eine gerichtliche Verfügung, die es der 47-Jährigen verbietet, unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen zu stehen, "die ihre Fähigkeit, sich um Madison zu kümmern, beeinträchtigen."

Mel forderte daraufhin, dass Stephens Antrag abgelehnt wird und verlangte, dass er sich einem Drogentest unterzieht. Laut Radar Online habe sie von einem angeblichen Video erfahren, in dem er Drogen konsumiert. Stephen dementierte die Anschuldigungen und verkündete, dass er ihre "Lügen auf den Prüfstand stellen" werde.

Anzeige

Instagram / stephenbelafonte1 Stephen Belafonte, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. bei einer Grammy-Party

Anzeige

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de