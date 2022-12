TV-Gesicht: Verrät sich hier erste Bachelor-Kandidatin 2023?

Hat sich Colleen Schneider hier etwa verplappert? Die Blondine war schon in mehreren Formaten zu sehen: In The Mole versuchte sie vor zwei Jahren, als Maulwurf ihre neun Mitstreiter hinters Licht zu führen. Im vergangenen Jahr suchte die studierte Psychologin bei Mein Date, mein bester Freund & ich nach der großen Liebe – allerdings vergeblich. Wagt sie jetzt den nächsten Versuch? Im Netz scheint sich Colleen selbst als Bachelor-Kandidatin enttarnt zu haben.

In ihrer Instagram-Story teilte Colleen nun nämlich ein Foto von einer Weihnachtskarte, die von ihrem Management zu stammen scheint. "Wir sind sehr dankbar, dich im Team zu haben, und freuen uns auf alles, was noch kommt (und auf die Bachelor-Ausstrahlung natürlich)", war dort handgeschrieben zu lesen. Inzwischen hat die Kölnerin die Story wieder gelöscht – hat sie sich mit dem Bild etwa als erstes Bachelor-Girl 2023 geoutet?

Über die Staffel im kommenden Jahr ist ansonsten bislang noch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Weder ist bekannt, wer Dominik Stuckmann (30) als Rosenkavalier nachfolgen wird, noch, welche Girls um seine Gunst buhlen werden. Ob Colleen wirklich dabei sein sollte, werden die Fans der Show in einigen Wochen erfahren.

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider im Juli 2021

SAT.1/Richard Hübner Colleen Schneider, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidatin

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

