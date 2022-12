"War beängstigend": Oliver Kahn sorgte sich um seinen Sohn

Oliver Kahn (53) machte in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit durch. Erst vor wenigen Tagen sprach der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München erstmals öffentlich darüber, dass er wegen seiner Karriere unter Depressionen und Burn-out litt. Doch seine Psyche war nicht das Einzige, was den ehemaligen Torhüter in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt hat: Oliver machte sich große Sorgen um seinen Sohn Julian.

Im Podcast "Alles nur im Kopf" sprach der 53-Jährige nun offen über seine Familie. Dabei erzählte er, dass die vielen Krisen der vergangenen Jahre an seinem Nachwuchs nicht spurlos vorbeigegangen seien. "Ich habe das bei meinem jungen Sohn, der jetzt elf ist, alles miterlebt. Er musste durch die Corona-Pandemie durch und hat auch sonst einiges mitbekommen, den Klimawandel, all diese Themen", meinte Oliver. Der Kleine habe sich dadurch sehr verändert, was dem stolzen Vater sehr zu schaffen machte: "Nach der Corona-Zeit bekam ich das Gefühl, der Junge wird immer introvertierter. Das war richtig beängstigend zu beobachten."

Der ehemalige Nationalspieler habe deshalb alles daran gesetzt, um seinem Sohn zu helfen. "Er ist dann in einen Fußballverein gegangen. Nicht, weil er so talentiert ist oder unbedingt Fußball spielen will. Natürlich macht ihm das Spaß, aber vor allem auch aufgrund der Sozialisierung mit anderen Kindern", berichtete Oliver und fügte hinzu: "Und auf einmal ist er wieder der Alte geworden!"

Getty Images Oliver Kahn, ehemaliger Nationalspieler

Getty Images Oliver Kahn mit seiner Frau Svenja im Oktober 2015 in Hamburg

Getty Images Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

