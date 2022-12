Komplexe? Cher geht für 36-jährigen Partner zum Beauty Doc

Will Cher (76) etwa mit ihrem Partner Alexander Edwards mithalten? Seit drei Monaten ist die Sängerin mit dem Musikproduzenten liiert. Die beiden trennen stolze 40 Jahre Altersunterschied. Das sorgte in der Öffentlichkeit zuletzt für viel Gesprächsstoff. Bislang sah es so aus, als wäre das dem Paar völlig egal. Oder etwa doch nicht? Angeblich will sich Cher für ihren Alexander jetzt unters Messer legen!

Gegenüber radaronline.com hat ein Insider behauptet, die "Believe"-Interpretin habe sich bei einem Schönheitschirurgen über ein Facelifting, eine Nasenkorrektur sowie eine neue Brustvergrößerung erkundigt. Die Grammy-Preisträgerin wäre bereit, für die Verjüngungskur 250.000 Euro zu zahlen. "Cher ist auf jeden Fall begeistert von den Eingriffen, die sie machen lassen will", will die Quelle wissen und fügt hinzu: "Sie möchte, dass er nur Augen für sie hat."

Auf Twitter hatte die 76-Jährige vor Kurzem zu ihrem Liebesleben Stellung bezogen. Sie veröffentlichte einen Schnappschuss von Alexander im Hemd und schrieb dazu: "Auf dem Papier sieht das seltsam aus (sogar für mich) A.E. sagt, Liebe kennt keine Mathematik."

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Getty Images Cher im Novemnber 2022

Getty Images Cher im September 2022

