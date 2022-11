Cher und ihr junger Lover Alexander Edwards genießen Date

Cher (76) ist offenbar Hals über Kopf verliebt! Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin ihre Romanze mit dem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards bestätigt. Der 36-Jährige war bis 2021 drei Jahre lang mit der TV-Bekanntheit Amber Rose (39) zusammen gewesen. Das Paar hatte sich nach mehreren Vorwürfen der Untreue getrennt. Jetzt zeigte Cher sich mit ihrem neuen Liebhaber bei einem romantischen Date.

Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen die "If I Could Turn Back Time"-Sängerin mit ihrem Boyfriend auf dem Weg zum Dinner in West Hollywood. Die Turteltauben schienen äußerst verliebt. Beide hatten ein Dauerlächeln auf den Lippen, während sie händchenhaltend ein Restaurant betraten. Später wurde beobachtet, wie Alexander zärtlich die Hand seiner Liebsten küsste.

Die Fans der 76-Jährigen waren aufgrund der Untreue des US-Amerikaners in seiner vorherigen Beziehung besorgt. Seine Ex Amber Rose hatte ihm vorgeworfen, sie mit zwölf verschiedenen Affären betrogen zu haben. DailyMail berichtete, dass Cher die Sorgen ihrer Fans ignorierte. "Ich bin verliebt, aber nicht geblendet davon," behauptete sie.

Getty Images Cher bei den CFDA-Awards in New York im November 2022

Getty Images Cher, Sängerin

Instagram / amberrose Amber Rose mit ihrem Freund Alexander Edwards und ihren Söhnen Sebastian und Slash

