Amanda Seyfried bestätigt Chers Rückkehr in "Mamma Mia! 3"

Cher (78) wird wieder auf die große Leinwand zurückkehren – in der Rolle, die sie 2018 in der Fortsetzung von Mamma Mia! so unvergesslich machte. Amanda Seyfried (39), ihre Kollegin aus "Mamma Mia! Here We Go Again", verriet gegenüber E! News, dass die ikonische Sängerin im kommenden dritten Teil der erfolgreichen Filmreihe dabei sein werde. "Cher ist definitiv dabei. Ich würde es ohne sie gar nicht mehr machen wollen", erklärte Amanda voller Überzeugung. Gedreht sei zwar noch nichts, doch die Fortsetzung stehe nach Aussage der Schauspielerin außer Frage: "'Mamma Mia 3' wird passieren. Man wird ihn vor 2038 in den Kinos sehen", sagte sie scherzhaft.

Bereits im vergangenen November hatte Cher gegenüber Entertainment Weekly ihre Begeisterung für den nächsten Teil zum Ausdruck gebracht und angedeutet, dass sich das Projekt in den frühen Planungsphasen befinde. Sie hoffe, erneut in die Rolle der Ruby Sheridan zu schlüpfen, der Großmutter von Sophies Figur, gespielt von Amanda. Zudem wünsche sie sich eine Rückkehr von Meryl Streep (75), die in den ersten beiden Filmen die Hauptfigur Donna Sheridan verkörperte. Obwohl Donnas Charakter im zweiten Teil starb, bleiben die Fans und Cher optimistisch, dass es kreative Möglichkeiten gibt, sie wieder auf die Leinwand zu bringen.

Die Filmreihe "Mamma Mia!" basiert auf dem gleichnamigen ABBA-Musical und begeistert seit 2008 ein weltweites Publikum. Bereits der erste Teil mit weiteren berühmten Darstellern wie Pierce Brosnan (71) und Colin Firth (64) avancierte zum Kassenschlager. Auch der zweite Teil wurde ein Erfolg und brachte mit Cher eine weitere Hollywood-Größe in die Besetzung. Für Cher sei es eine besonders amüsante Erfahrung gewesen, die Mutter von Meryls Figur zu spielen: "Das war einfach urkomisch", sagte sie damals. Dass beide wieder gemeinsam vor der Kamera stehen könnten, sorgt bei Fans und Team offenbar für Vorfreude.

Der "Mamma Mia"-Cast (v.l.): C. Firth, S. Skarsgård, P. Brosnan, M. Streep und A. Seyfried

Getty Images Cher und Meryl Streep, "Mamma Mia!"-Darstellerinnen

