Nach Boris' Haftentlassung: Noah Becker planscht im Meer

Noah Becker (28) scheint sehr erleichtert zu sein. Der Sohn des ehemaligen Tennisspielers Boris Becker (55) hat jeden Grund zum Feiern. Sein Papa wurde nach sieben Monaten aus dem Gefängnis in London entlassen. Aufgrund seiner Abschiebung kann er rechtzeitig für das Weihnachtsfest auch nach Hause zurückkehren. Sein Sprössling gönnte sich deshalb erst einmal einen ausgelassenen Urlaub: Noah planschte mit weiblicher Begleitung im Meer.

Paparazzis erwischten Noah zusammen mit einer brünetten Schönheit am Strand von Miami. Bei der jungen Frau soll es sich um die Sängerin Emily Or handeln, mit der der 28-Jährige wohl eine Beziehung hat. Die beiden hatten offenbar nicht nur großen Spaß, sondern wirkten auch sehr vertraut. Sie umarmten einander und bespritzten sich gegenseitig mit Wasser. Dabei schien es Emily besonders warm zu werden, denn sie verzichtete direkt auf ihr Bikinioberteil und sprang oben ohne in die Fluten.

Dass sein Vater wieder auf freiem Fuß ist, dürfte für Noah eine wahre Erleichterung sein. Bereits im September erklärte er, dass die Haftstrafe von Boris für ihn offenbar nur schwer zu verkraften sei. Um damit zurechtzukommen, habe er sich auf seine Kunst konzentriert und die kreative Energie dort hineingesteckt. Außerdem habe er seine engsten Freunde die Zeit über an seiner Seite gehabt. Das sei die beste Therapie gewesen.

Anzeige

MEGA Noah Becker (r.) und seine Freundin Emily Or in Miami

Anzeige

MEGA Noah Becker und seine Freundin Emily Or

Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Noah Becker im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de