Leben im Rampenlicht: Noah Becker über seinen eigenen Weg

Noah Becker (31), Sohn der Tennis-Legende Boris Becker (57), hat in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung offen über die Schattenseiten seiner prominenten Kindheit gesprochen. Er sei im Rampenlicht aufgewachsen, ständig verfolgt von Fotografen und Kamerateams – ob vor der Familienvilla in Miami oder auf den Tennisturnieren seines Vaters. Besonders nach der Trennung seiner Eltern im Jahr 2000 sei Noah dem prägenden Einfluss der Öffentlichkeit ausgeliefert gewesen. "Ich fühlte mich mein Leben lang von Kameras verfolgt", sagte er nachdenklich in seinem Berliner Atelier.

Tennis sei unweigerlich ein Teil seines Lebens gewesen, wie er weiter berichtete. Nicht nur durch seinen berühmten Vater, sondern auch durch Kindheitserfahrungen: "Ball war mein erstes Wort als Kind, die Wand war mein erster Freund", verriet er im Interview. Schließlich fand Noah dann seinen eigenen Weg. Zuerst hatte er sich als Musiker und DJ einen Namen gemacht, bevor er seine Leidenschaft für die Malerei entdeckte. Heute lebt der Wahlberliner als erfolgreicher Künstler, dessen abstrakte Werke teils fünfstellige Summen erzielen. Zwischen Berlin und Los Angeles, der Heimat seiner Freundin Brittany Fousheé, pendelt er regelmäßig, sucht aber auch immer wieder den Kontakt zu seiner Mutter Barbara Becker (58) in Miami.

Noahs Verhältnis zu seinem Vater Boris ist geprägt von gegenseitigem Respekt. Der Tennis-Star erklärte einst gegenüber Bild: "Ich beneide Noah um die Freiheit, sich ausleben zu dürfen." Gleichzeitig wisse er aber, wie schwer der Weg seines Sohnes im Rampenlicht gewesen sei. Mittlerweile wirkt Noah selbstsicherer und ist mit sich im Reinen. Auf Instagram zeigte sich der 31-jährige Künstler kürzlich mit neuem Look: kurze Haare statt der langen Mähne, die über Jahre sein Markenzeichen war.

Getty Images Noah und Barbara Becker beim Event "Was BEWIRKEN.Hautnah" in Berlin, 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Noah

