Ohne Boris: Lilian und Barbara Becker auf Noahs Vernissage

Es war ein besonderer Abend für Noah Becker (30). Am Samstagabend gab Boris Beckers (56) Sohn eine Vernissage, zu der auch seine Familie erschien. Mama Barbara Becker (57), die Ex-Frau der Tennislegende, und dessen Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro unterstützten Noah. Nur der ehemalige Sportler fehlte. "Boris ist gerade in Paris, weil er dort für Olympia im Einsatz ist. Aber ich bin sehr gern hier. Ich finde es großartig, was Noah als Künstler macht", erklärt Lilian gegenüber Bild.

Dass Barbara und Lilian mal in denselben Mann verliebt waren, scheint die beiden Frauen nicht zu stören. Im Gegenteil! "Wir sind ein gutes Team", schwärmt Barbara von der 34-Jährigen. An diesem Abend stand jedoch Noahs Kunst im Vordergrund. Seine Ausstellung "Glass half full" ist bis Mitte September in der Galerie "Mond" zu sehen. Seine Arbeit setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: "Ich verarbeite meine Emotionen, Erlebnisse, Abenteuer, mein Leben in meiner Kunst." Seine Mama scheint schon jetzt sein größter Fan zu sein: "Es ist schön zu sehen, was Noah alles macht und umsetzt, welche Ideen er in seiner Kunst hat und wie sehr ihn diese Arbeit ausfüllt."

Barbara und Boris waren von 1993 bis 2001 miteinander verheiratet. Aus ihrer Beziehung stammen die gemeinsamen Söhne Noah und Elias Becker (24). Mit Lilian ist der ehemalige Tennisspieler seit 2020 zusammen. Seit wenigen Monaten sind die beiden sogar verlobt. Die Hochzeitsvorbereitungen sollen aktuell auf Hochtouren laufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah und Barbara Becker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian Monteiro und Boris Becker in Madrid 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Barbara und Lilian sich gut verstehen? Nein, das war klar. Das überrascht mich sehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de