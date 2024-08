Boris Becker genießt Portugal-Urlaub mit erwachsenen Söhnen

Boris Becker (56) ist ein echter Familienmensch. Auf Instagram lässt die Tennislegende seine Fans nun an seinem Urlaub teilhaben. Gemeinsam mit seinen Söhnen Noah (30) und Elias (24) entspannt er gerade am portugiesischen Strand. In einem Clip posieren die zwei Jungs oberkörperfrei neben ihrem Papa und lassen ihre Muskeln spielen. Doch die drei sind auch für Action zu haben und toben in der folgenden Szene gemeinsam in den Wellen. Zu dem Post schreibt der ehemalige Sportler: "Die Becker-Jungs sind für den Sommer in Portugal wiedervereint."

Die Söhne des Grand-Slam-Gewinners, die viele Fans schon als Kinder kannten, stehen inzwischen mit beiden Beinen im Leben. Noah ist ein talentierter Künstler, der seine Werke regelmäßig in Galerien präsentiert. Bei einer Vernissage in Berlin unterstützten ihn kürzlich seine Mama Barbara Becker (57) und die Verlobte seines Papas Lilian de Carvalho Monteiro. "Boris ist gerade in Paris, weil er dort für Olympia im Einsatz ist. Aber ich bin sehr gern hier. Ich finde es großartig, was Noah als Künstler macht", erklärte die Liebste des 56-Jährigen bei der Gelegenheit gegenüber Bild.

Bei den Olympischen Spielen war Boris als Kommentator im Einsatz. Neben den Tennisevents stattete er auch den deutschen Basketballspielen und den Turnwettkämpfen einen Besuch ab. Am meisten feierte er aber natürlich die Stars seiner Lieblingsdisziplin. Dem Olympiasieger Novak Djokovic (37) widmete er nach seinem Sieg anerkennende Worte im Netz: "Für diesen Mann ist nichts unmöglich! [...] Es bedeutet, dass er im Tennis alles gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Schatzi!"

Getty Images Noah Becker und seine Mutter Barbara Becker

Clive Brunskill for Adidas/Getty Images Boris Becker (r.) mit Novak Djokovic 2016 bei den French Open in Paris

