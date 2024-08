"Becker-Boys": Boris schickt Urlaubsgrüße mit seinen Söhnen

Boris Becker (56) legt mit seinen Urlaubsschnappschüssen nach! Gemeinsam mit seinen drei Söhnen Noah (30), Elias (24) und Amadeus (14) genießt er aktuell seine freie Zeit in Portugal. Seinen Fans gibt der Sportstar einen privaten Einblick auf Instagram. Dort teilt er immer wieder Aufnahmen mit seinen zwei erwachsenen Jungs aus dem Urlaub – jetzt ist auch sein kleiner Sohn Amadeus dabei. Auf einem neuen Bild sieht man die Vier, wie sie in sommerlichen Klamotten für die Kamera posieren. "Die Becker-Boys! Wünsche euch allen positive Sommervibes aus Portugal", kommentiert der Tennisspieler seinen Beitrag. Auf einem anderen Schnappschuss posiert auch seine neue Freundin Lilian de Carvalho Monteiro mit den Becker-Jungs.

Das gemeinsame Familienfoto von Boris mit seinen Jungs kommt bei seinen Followern sehr gut an. In den Kommentaren schwärmen viele Nutzer. "Boris, man sieht, wie sehr du deine Kinder liebst", "Total komplett verschiedene Jungs, aber so eine schöne Familie" oder "Alle toll geworden. Ihr habt als Eltern alles richtig gemacht", lauten einige Komplimente von den Usern. Doch manche fragen nach seiner Tochter Anna, ob sie nicht mit im Urlaub sei. Die 24-Jährige hat aktuell wahrscheinlich genügend andere Dinge zu erledigen. Anna startet jetzt nämlich mit ihrer Musikkarriere durch – am vergangenen Donnerstag erschien ihr erstes eigenes Album. Unter den 15 Songs der Newcomerin befindet sich auch ein Duett mit dem Schlagersänger Florian Silbereisen (43).

Schon in den vergangenen Tagen teilte der 56-Jährige einige Bilder aus dem Urlaub mit seinen Jungs. Seine zwei erwachsenen Söhne gehen auch seit Jahren erfolgreich ihren eigenen Weg. Noah ist ein talentierter Künstler, der seine Werke in verschiedenen Vernissagen präsentiert, zuletzt im vergangenen Monat in Berlin. Und auch der 24-jährige Elias startet als Model total durch – im vergangenen Jahr lief er für die Modemarke Hugo Boss in Miami über den Laufsteg.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Freundin und Söhnen im August 2024

Getty Images Boris Becker posiert mit seinen Söhnen Noah und Elias, Februar 2020

