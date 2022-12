Via TikTok: Freundin gibt Trennung von Julian Brandt bekannt

Julian Brandt (26) muss nach dem WM-Aus noch einen weiteren Rückschlag verkraften. Der DFB-Star machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Welt des Fußballs: Bei der Weltmeisterschaft 2018 war er der jüngste Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Auch bei dem diesjährigen Turnier in Katar war gebürtige Bremer wieder mit von der Partie. Zurück in Deutschland wurde der Blondschopf offenbar aber nicht mit offenen Armen empfangen: Seine Freundin Luise Neck verkündete nun das Liebes-Aus zwischen ihr und Julian!

Auf TikTok reagierte der Social-Media-Star auf die Frage eines Fans, ob sie wieder Single sei. "Also ja, ich bin wieder Single", verkündete das Model und ging näher darauf ein: "Mein Freund und ich sind nicht mehr zusammen […]. Es hat halt einfach nicht mehr gepasst und das ist auch absolut in Ordnung so." Die Blondine stellte zudem klar, dass dies das Einzige sei, was sie zu der Trennung zu sagen habe, da sie ihre eineinhalbjährige Beziehung nie öffentlich ausgelebt habe. Auch der Fußballer selbst meldete sich diesbezüglich noch nicht zu Wort.

Sind Julian und Luise etwa im Schlechten auseinandergegangen? In ihrem Video räumte die TikTokerin diese Vermutungen der Fans vom Tisch: "Es ist alles gut, ihr braucht keine Spekulationen aufzustellen, es ist kein böses Blut zwischen uns, es ist alles cool." Sie betonte, dass die Trennung für beide Seiten besser sei.

Instagram / luise.lmn Luise Neck, TikTokerin

Getty Images Julian Brandt, Borussia-Dortmund-Spieler

Instagram / luise.lmn Luise Neck im Dezember 2022

