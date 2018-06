Es war ein denkbar bitterer WM-Auftakt für das DFB-Team! Der amtierende Weltmeister verlor sein erstes Spiel in dem Turnier in Russland mit 0:1 gegen Mexiko. Während sich die Stammkräfte wie Mats Hummels (29) oder Toni Kroos (28) nach einem kurzen Wut-Interview in die Kabine zurückzogen, blieb ein Spieler noch kurz im Stadion um Fanwünsche zu erfüllen. Julian Brandt (22) machte lächelnd ein Selfie mit ein paar Zuschauern. Dafür gab es viel Kritik aus den Medien, aber viel Zuspruch von den Fans.

Die Aktion des jungen Leverkuseners war auch live im TV zu sehen, erhitze jedoch nicht die Gemüter der Fans, sondern eher die einiger Medien: Bild titelte "Selfie-Panne", rechnete aber nicht mit den Leserreaktionen. Dass der 22-Jährige den Fotowunsch eines jungen Fans erfüllte, fanden die nämlich richtig toll. Unter dem Facebook-Beitrag steht: "Guter Junge. Fans die eine so weite Anreise auf sich nehmen, haben sich nach so einem Katastrophenkick ein Selfie verdient." Oder es wird gelobt, "dass ein Spieler hier auch an die mitgereisten Fans denkt und trotz der Niederlage den Mut hat, sich diesen zu stellen, statt nur deprimiert in die Kabine zu schleichen!"

Auch Comedian Oliver Pocher (40) gab dem jungen Flügelstürmer Rückendeckung. "Lieber Julian Brandt, lass dir nichts erzählen. Das ist nett und souverän so etwas zu machen. Lieber souveränes Selfie, als unsouveräner Trikottausch", schrieb das TV-Gesicht auf Instagram. Was sagt ihr zu Julian Brandts Selfie nach der Auftaktniederlage? Stimmt in der Umfrage ab!

Alexander Hassenstein/Getty Images Julian Brandt, Joachim Löw und Thomas Schneider

Dan Mullan/Getty Images Julian Brandt während des WM-Spiels gegen Mexiko

Cinamon Red / WENN.com Oliver Pocher bei der McDonald's Benefiz Gala

