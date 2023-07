Turtelfotos: Datet Diana Kaloev jetzt etwa Julian Brandt?

Was läuft da zwischen den beiden? Diana Kaloev hatte 2020 bei der Kuppel-Show Der Bachelor um das Herz von Sebastian Preuss (33) gekämpft, doch konnte den Rosenkavalier im Finale nicht überzeugen. In den vergangenen Jahren genoss sie deshalb ihr Leben als Single. Doch nun scheint es einen neuen Mann in ihrem Leben zu geben: Auf neuesten Fotos turtelt Diana mit Nationalspieler Julian Brandt (27)!

Bild liegen aktuelle Bilder der 26-Jährigen und des Fußballers vor, die die beiden auf der Urlaubsinsel Formentera zeigen. Auf den Schnappschüssen in einem Café wirken Diana und Julian total vertraut: Sie fasst ihn liebevoll an den Arm, er schaut ihr tief in die Augen. Sie sollen sich angeblich sogar geküsst haben. Nach ihrem Dinner mit Freunden verließen die zwei händchenhaltend das Strandrestaurant.

Offenbar bändeln die beiden tatsächlich miteinander an – doch bisher haben sie sich noch nicht zu der mutmaßlichen Liebelei gemeldet. Julian ist aber seit einigen Monaten wieder Solo. Seine Ex Luise Neck hatte ihre Trennung Ende des vergangenen Jahres via TikTok bekannt gegeben.

