Zum 30.: So süß schwärmt Julian Engels von seiner Sarah

Das hat Sarah Engels (30) bestimmt berührt! Die Sängerin ist am 15. Dezember 30 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag konnte die Brünette bereits zum vierten Mal in Folge mit der Liebe ihres Lebens, ihrem Julian (29) feiern. Den Ex-Profikicker hatte sie nämlich im Dezember 2019 kennengelernt. Ende 2021 gaben sich die beiden das Jawort und konnten etwa zur selben Zeit Töchterchen Solea (1) auf der Welt begrüßen. Heute scheinen die Ehepartner glücklicher denn je miteinander zu sein. Anlässlich Sarahs Geburtstages widmet Julian ihr nun rührende Worte im Netz!

"Herzlichen Glückwunsch an meine bessere Hälfte, meiner besten Freundin, meiner Seelenverwandten, der Liebe meines Lebens", gratulierte der Blondschopf seiner Angebeteten. Er erklärte, dass er dankbar sei, die Musikerin an seiner Seite zu haben, neben der er jeden Morgen aufwachen würde, weil sie ordentlich Farbe in sein Leben bringe. Der 29-Jährige fuhr fort: "Ich liebe dich Schatz und bin so glücklich, unser eigenes kleines buntes Bilderbuch mit dir und meinen zwei Schätzen jeden Tag mit weiteren Erinnerungen füllen zu dürfen." Neben den lieben Worten an Sarah lud Julian Erinnerungsfotos des Paares hoch.

Sarah reagierte natürlich sofort auf die Liebeserklärung ihres Schatzes. "Ich liebe dich so sehr und bin einfach so dankbar, dass du da bist...", ließ sie die ganze Welt wissen, bevor sie dem gebürtigen Soester ebenfalls ihren Dank aussprach: "Danke, dass du immer an meiner Seite bist und mich liebst. Auch an den Tagen, wo ich Ärger-Schatz bin."

