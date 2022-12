Dschungelcamp 2023: Auf ihn freuen sich die Fans am meisten!

Gibt es schon einen Dschungelcamp-Favorit? Am Samstag wurde der Cast der Realityshow, die in wenigen Wochen starten soll, offiziell bekannt gegeben: Unter anderem werden sich die Schauspielerin Jana Pallaske (43), das einstige Model Claudia Effenberg (57) sowie der "Das Boot"-Darsteller Martin Semmelrogge (67) den kniffligen Prüfungen im australischen Urwald stellen. Einer von ihnen scheint schon jetzt in der Gunst der Zuschauer zu stehen: Gigi Birofio hat im Beliebtheitsranking die Nase vorn!

Der Influencer sicherte sich in einer Promiflash-Umfrage [Stand 17. Dezember, 12:20 Uhr] über ein Viertel der Stimmen. Von insgesamt 6.983 Teilnehmern stimmten 1.818 (26,4 Prozent) für den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer. Lucas Cordalis (55) ist ihm aber dicht auf den Fersen. Für 1.591 Personen (23,1 Prozent) ist der Sänger und Mann von Daniela Katzenberger (36) bereits der sympathischste Camp-Bewohner. Platz drei belegt der ehemalige DSDS-Teilnehmer Cosimo Citolo mit 841 Votes (12,2 Prozent).

Auf nicht ganz so viele Sympathien trifft hingegen Verena Kerth (41). Auf die Moderatorin freuen sich nur 157 (2,3 Prozent) der Umfrageteilnehmer. Noch schlechter schnitten die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (33) mit 135 (2,0 Prozent) und der Sänger Markus Mörl (63) mit 36 Stimmen (0,5 Prozent) ab.

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

RTL Verena Kerth, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

