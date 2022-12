Erste Familien-Pics: Hier kuscheln Rihanna und A$AP mit Baby

Sie wirken total glücklich! Die Sängerin Rihanna (34) überraschte ihre Fans total mit ihren Baby-News. Im Mai dieses Jahres wurde dann publik, dass ihr und A$AP Rockys (34) Sohn schon längst auf der Welt ist. Tatsächlich hielt die "Unfaithful"-Interpretin ihr Baby lange von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt. Im Netz teilte sie nun ein süßes Video ihres Kindes. Doch damit nicht genug: Jetzt wurden Rihanna, ihr Liebster A$AP und ihr Nachwuchs erstmals als Familie gesehen!

Auf Bildern, die Page Six vorliegen, sieht man die drei am Strand – und das total herausgeputzt. Anscheinend hatten sie zu dem Zeitpunkt einen gemeinsamen Fotoshoot. Aber Paparazzi erwischten die Musiker mit ihrem Baby bei ganz privaten Momenten. So kuschelt A$AP liebevoll mit dem kleinen Mann, der in eine dicke Decke gewickelt ist. Dann kommt Rihanna dazu und gibt ihrem Wunder einen Kuss auf den Kopf. Der Promi-Spross lächelt auch total glücklich vor sich hin.

Zuvor erzählten nur Insider immer wieder, wie es dem Paar als Eltern ergehen soll. Eine Quelle betonte beispielsweise, dass Rihanna das Mama-Dasein total gut gelingt und sie ein Naturtalent sei. Außerdem soll ihr Sohn sie und A$AP noch näher gebracht haben. So sehen die Schnappschüsse aber auch aus!

TikTok / rihanna Rihannas kleiner Sohn

Getty Images Rihanna bei ihrer Savage X Fenty Show Vol. 4 im November 2022

TikTok / rihanna Rihanna · vor 1 Std. Rihanna zeigt zum ersten Mal ihr Baby

