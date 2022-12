Netz-Pause erklärt: Deshalb geht es Elena Miras nicht gut

Was macht Elena Miras (30) zu schaffen? Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin kündigte vergangene Woche plötzlich an, eine Netz-Auszeit einlegen zu wollen, weil es ihr nicht gut geht. Nun meldete sich die Influencerin endlich wieder bei ihren Fans – und erklärte dabei, was los ist. "Es geht einfach um etwas Gesundheitliches. Es betrifft jetzt nicht mich und Aylen zum Glück auch nicht. Aber es betrifft jemanden, der mir sehr nahesteht", erzählte sie den Tränen nahe in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de