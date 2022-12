Beunruhigende Nachricht: Elena Miras kündigt Netzpause an

Sie nimmt sich wieder eine Auszeit. Elena Miras (30) ist durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt geworden. Einige, wie beispielsweise Love Island im Jahr 2017, gewann sie sogar. Im Oktober hatte sie sich schon mal eine Auszeit genommen, weil es ihr nicht so gut ging. Sie meinte, sie hätte einige Probleme zu lösen gehabt. Jetzt verabschiedet sie sich wieder ein paar Tage von ihren Followern, weil es ihr nicht gut geht – ohne eine wirkliche Erklärung.

"Ich brauche ein paar Tage für mich, um mein Lächeln wiederzubekommen", schrieb sie in einem emotionalen Text in ihrer Instagram-Story und führte weiter aus: "Ich probiere etwas auszublenden, was ich persönlich nicht ausblenden kann." Diese Aussagen müssen ihren Followern erst mal genügen, denn sie äußerte ebenfalls, dass sie sich aktuell nicht weiter zu der Situation äußern wollen würde. Zusätzlich appelliert sie an ihre Community, jeden Moment des Lebens zu genießen, da sich das ganze Leben jederzeit und schnell verändern könne.

So ernst ist die 30-Jährige normalerweise nicht auf ihrem Kanal zu sehen. Sie postet fast ausschließlich Bilder, auf denen sie breit lächelnd zu sehen ist. Lediglich bei ihrem letzten Post vor einer Woche schaut sie sehr nachdenklich. Ging es ihr schon zu diesem Zeitpunkt nicht so gut?

Elena Miras, Influencerin

Elena Miras im November 2022

Elena Miras, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

