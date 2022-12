Nach Brand und Wasserschaden: Bei Anne Wünsche tropft es

Anne Wünsche (31) hat schon wieder Probleme mit ihrer Wohnung. Die Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin musste in den vergangenen Monaten so einiges durchstehen: Nachdem es im März zu einem Brand in ihrer Wohnung gekommen war, weil ihr Trockner Feuer gefangen hatte, hatte sie im November auch noch einen Wasserschaden. Das war es aber noch nicht: Das nächste Problem steht vor der Tür!

"Wie viel Pech kann man haben? Erst der Brand, dann kam Wasser von der Decke, weil das Kind oben drüber gebadet hat. Jetzt kommt hier Wasser aus der Decke und oben drüber ist unser Badezimmer", klagte sie in ihrer Instagram-Story. Die Flüssigkeit sei aus der Lüftung gekommen, obwohl niemand im Bad darüber geduscht hatte. "Ist das ein Zeichen, dass wir eine neue Wohnung suchen sollen? Mann, mitten in der Weihnachtszeit", meinte Anne weiter.

Anne scheint sich in Anbetracht der Geschehnisse des Jahres sehr über das bevorstehende Jahr und einen Neuanfang zu freuen. "2022 – ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist", machte die Influencerin abschließend mehr als deutlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Wohnung nach dem Brand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

