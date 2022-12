Nach Doku: Prinz Harry und Meghan veröffentlichen neue Serie

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben bereits neue Projekte geplant! In der vergangenen Woche veröffentlichte das Ehepaar ihre langersehnte Doku "Harry & Meghan". Darin geht es unter anderem um die Hintergründe ihres Rückzuges von den royalen Pflichten vor rund zwei Jahren, wobei vor allem die Familienmitglieder des Königshauses nicht sonderlich gut wegkommen. Doch damit soll es noch nicht genug sein: In wenigen Tagen soll bereits ihr nächstes Projekt veröffentlicht werden!

Das bestätigte jetzt Netflix: Vor wenigen Minuten veröffentlichte die Streaming-Plattform den Trailer zu Harry und Meghans siebenteiliger Serie "Live To Lead"! Bei dem Projekt des Herzogs und der Herzogin von Sussex handelt es sich um eine von Nelson Mandela (✝95) inspirierte Interview-Serie über Menschen, deren "Taten unsere Welt prägen", wie Harry selbst in der Vorschau anteaserte. In der Doku, die am 31. Dezember veröffentlicht wird, werden unter anderem Interviews mit Greta Thunberg (19), der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern (42) und Ruth Bader Ginsburg zu sehen sein.

Die Fans scheinen begeistert zu sein: "Ich bin so dankbar, dass Meghan und Harry ihren Teil dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen", "Dieser Trailer ist so beeindruckend, dass mir die Tränen kamen" oder "Neflix hat mir den Tag versüßt", schrieben einige User auf YouTube.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

