"Nicht einfach": Fiona Erdmann zollt ihrer Mutter (†) Tribut

Fiona Erdmann (34) gedenkt ihrer verstorbenen Mutter mit einer süßen Geste. 2016 brach für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Welt zusammen. Voller Trauer hatte das Model damals den Tod von Mama Luzie verkündet. Diese habe über zwölf Jahre gegen eine schwere Nervenkrankheit gekämpft, doch letztendlich verlor sie den Kampf. Anlässlich der bevorstehenden Feiertage erinnerte Fiona an ihre verstorbene Mutter mit ein paar emotionalen Zeilen.

"Ich schaue hoch zu dir Mama", betitelte die 34-Jährige zwei Bilder von sich, auf denen sie auf dem Gras sitzt und in den Himmel schaut, auf Instagram. "Wisst ihr, seine Mutter nicht mehr zu haben ist generell nicht einfach. Aber gerade an besonderen Tagen und vor allem an Weihnachten macht es mich besonders traurig", gestand die TV-Bekanntheit. Dennoch sei ihre Mutter immer bei ihr – denn Fiona hat nach ihrem Tod viele Sachen von ihr aufgehoben. Wie auch die Jacke, die sie auf den Aufnahmen trägt. "So ist sie indirekt irgendwie mit auf dem Foto", freute sich die Influencerin.

Trotz ihrer schweren Schicksalsschläge, zu denen neben dem Tod ihrer Mutter auch der Verlust ihrer Jugendliebe sowie eine Fehlgeburt zählen, blickt Fiona positiv in die Zukunft. "Ich kann euch nur sagen, die Schicksalsschläge, die ich hatte, haben mich in irgendeiner Form auch stärker gemacht", betonte sie vergangenes Jahr in einem YouTube-Video.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann (r.) mit ihrer Mutter Luzie

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im August 2022

