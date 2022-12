"Verf**** Journalisten": Messi und Co. rechnen mit Presse ab

Die Argentinier hatten wohl noch eine offene Rechnung mit den Medien. Am Sonntag war es so weit: Das große Finale der Weltmeisterschaft 2022 stand an. In einem Duell auf Augenhöhe trafen die Argentinier rund um Lionel Messi (35) auf die französische Nationalmannschaft. Schlussendlich hatte das argentinische Team die Nase vorn und konnte im Elfmeterschießen das Match für sich entscheiden. Der Jubel im Nachhinein sorgte allerdings für etwas Aufregung.

In einem Video, das auf Twitter geteilt wurde, feierten die Argentinier ihren Sieg und sangen dabei ein außergewöhnliches Lied. Der Chant richtet sich dabei speziell an argentinische Medien, die über viele Jahre schmutzige Kampagnen und negative Stimmung gegen die Albiceleste im eigenen Land verbreitet hätten. Sinngemäß würde die Übersetzung lauten: "Unterstütze die Nationalmannschaft, unterstütze sie bis zum Tod, weil ich Argentinien liebe, weil es eine Emotion ist, die ich in meinem Herzen trage. Und es ist mir egal, was diese verf****** Journalisten sagen!"

Für Lionel war es die fünfte WM, die er nun endlich mit dem Titelgewinn krönen konnte. Doch das Endspiel war auch sein letztes WM-Match, wie der Kicker in einem Interview verriet: "Das Finale ist meine letzte Partie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und auf diese Weise aufzuhören, ist das Beste."

Getty Images Die Argentinier feiern ihren WM-Sieg

