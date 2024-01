Zum achten Mal ausgezeichnet: Lionel Messi ist Weltfußballer

Die Wahl ist gefallen! Jedes Jahr buhlen die besten Kicker der Welt um die Auszeichnung des Weltfußballers. In diesem Jahr waren unter anderem Lionel Messi (36), Erling Haaland (23) sowie Kylian Mbappé (25) für den begehrten Titel nominiert. Am Ende konnte sich aber nur einer gegen seine Konkurrenten durchsetzen: Lionel Messi wurde zum Weltfußballer gekürt – und das nicht zum ersten Mal!

Wie unter anderem Kicker berichtet, wurde der 36-Jährige am Montagabend in London zum insgesamt achten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet. Vor Ort war er nicht, konnte seinen Preis also nicht selbst entgegennehmen. Bei den Wahlen waren Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie Fachjournalisten und Fans stimmberechtigt. Außerdem zählte der Zeitraum vom 19. Dezember 2022 bis 20. August 2023, als der Weltmeister noch bei Paris Saint-Germain spielte.

Wie bei der Wahl zum Weltfußballer trat Lionel auch schon beim Ballon d'Or gegen Erling Haaland an und konnte sich letztendlich gegen diesen durchsetzen. Mit seinem erneuten Sieg toppte der Profi-Kicker seinen bisherigen Rekord von sieben Ballon d'Ors.

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Fußballer

Anzeige

Getty Images Lionel Messi

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Spieler für Paris Saint-Germain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de