Ergebnis wurde geleakt: Megastar gewinnt den Ballon d'Or!

Nichts mit Spannung bis zur letzten Minute! Auch in diesem Jahr wird der Ballon d'Or wieder dem besten Fußballer der Welt verliehen. In den vergangenen Jahren lieferten sich vor allem Cristiano Ronaldo (38) und Lionel Messi (36) einen großen Konkurrenzkampf, wenn es um die goldene Trophäe ging. Im vergangenen Jahr sicherte sich aber keiner der Sportler den Preis – den staubte nämlich Karim Benzema (35) ab. Nun ist durchgesickert, an wen der Titel in diesem Jahr geht!

Laut der spanischen Zeitung Sport geht der Ballon d'Or in diesem Jahr an niemand geringeren als Lionel Messi. Damit würde der Star von Inter Miami die Trophäe bereits zum achten Mal mit nach Hause nehmen. Auch der Ex-BVB-Star Erling Haaland (23) war ein heißer Anwärter auf den Weltfußballer-Titel. Die Verleihung findet am 30. Oktober statt.

Bereits im vergangenen Jahr war der Sieger vor der Verleihung geleakt worden. Karim Benzema gewann den Ballon d'Or tatsächlich. Für ihn war es der erste Gewinn. "Dieser Preis erfüllt mich mit Stolz, es ist ein Kindheitstraum, ihn zu bekommen und ich habe niemals aufgegeben", bedankte er sich damals in seiner Rede.

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Spieler für Paris Saint-Germain

Anzeige

Getty Images Erling Haaland, Fußballer bei Manchester City

Anzeige

Getty Images Karim Benzema im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de