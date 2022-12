Nach Finale 2022: Lionel Messi wird keine WM mehr spielen

Lionel Messi (35) zieht einen Schlussstrich unter seine Karriere! Der Argentinier begeistert die Fußballwelt seit fast 20 Jahren. Im Dress des FC Barcelona erzielte der quirlige Offensivspieler in bislang 520 Ligaspielen sagenhafte 474 Tore. Mit der Nationalmannschaft spielt er zurzeit seine fünfte Weltmeisterschaft – und führte das Team in dieser Woche ins Finale von Doha. Doch nach dem Endspiel wird Schluss sein: Messi will keine weitere WM spielen!

Gegenüber der Sportzeitung Olé gab der sechsfache Weltfußballer jetzt bekannt, dass er 2026 nicht mehr antreten werde: "Das Finale ist meine letzte Partie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und auf diese Weise aufzuhören, ist das Beste." Mit einem Sieg am Sonntag könnte Messi seine Karriere mit dem Weltmeistertitel krönen. Eins ist ihm jedoch schon mit einem Einsatz sicher: Er würde dann Lothar Matthäus (61) als WM-Rekordspieler ablösen.

Wie es mit seiner Karriere auf Klubebene weitergeht, ist indes ungewiss. Zurzeit steht Messi bei Paris Saint Germain unter Vertrag – es könnte aber ein weiterer Wechsel ins Haus stehen: Medienberichten zufolge sollen David Beckham (47) und sein Verein Inter Miami daran interessiert sein, den Argentinier im kommenden Sommer zu verpflichten.

Getty Images Lionel Messi beim Ballon d'Or 2021

Getty Images Lionel Messi bei einem Fußballspiel in Buenos Aires im November 2020

Getty Images Lionel Messi und David Beckham, April 2013

