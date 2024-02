Kim Kardashian platzt vor Stolz: Saint erlebt großen Moment!

Was für ein tolles Erlebnis! Das Ex-Ehepaar Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) hat vier gemeinsame Kinder. Während die älteste Tochter North (10) ganz ihrem Papa nacheifert und mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single derzeit große Erfolge feiert, ist ihr kleinerer Bruder Saint (8) eher sportinteressiert: Schon des Öfteren besuchte er gemeinsam mit seiner Mama diverse Fußballspiele: Nun geht ein ganz besonderer Traum für Saint in Erfüllung!

Der Promi-Spross darf beim Spiel LA Galaxy gegen Inter Miami mit niemand Geringerem als Fußballlegende Lionel Messi (36) auf den Rasen einmarschieren. Mama Kim teilt den besonderen Moment stolz in ihrer Instagram-Story. "Saint geht mit Lionel Messi raus!", kommentiert sie den Clip. Auf X teilt die The Kardashians-Bekanntheit das Video ebenfalls und freut sich sichtlich für ihren Sohnemann: "Saint geht mit Messi heute Abend beim Spiel Galaxy gegen Inter Miami aufs Feld! Er lebt den absoluten Traum!"

Doch Saint ist nicht nur an Fußball interessiert: Erst kürzlich verkündete Kim ebenfalls via Instagram, dass ihr Sohn nun im Basketballteam seiner Schule spielt. "Saint hat es ins All-Star-Team geschafft. Sie haben gewonnen und er hat so gut gespielt!", freute sie sich in ihrer Story. Auf dem Video ist der Achtjährige beim Dribbeln auf dem Feld zu sehen – und natürlich trifft Saint einen Korb.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Saint West und Lionel Messi

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint West bei einem Fußballspiel

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Saint West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de