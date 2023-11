Wilde Gerüchte: Lionel Messi und Ehefrau sollen Krise haben!

Was ist an diesen Schlagzeilen dran? Lionel Messi (36) führt eigentlich seit über 15 Jahren eine glückliche Beziehung mit Antonela Roccuzzo (35), die er bereits seit seiner Kindheit kennt. Seine Jugendliebe heiratete der Fußballer 2017 schließlich und begrüßte mit ihr drei gemeinsame Kinder auf der Welt. Alles scheint also rosarot bei dem Paar zu sein – umso überraschender sind nun die aktuellen Gerüchte: Denn Lionel wird ein Seitensprung vorgeworfen!

Die brasilianische Onlinezeitung Direto Do Miolo feuert nun die Gerüchteküche an. Denn laut dem Magazin soll die Beziehung der Messis in der "größten Krise" ihrer bisherigen Ehe stecken – der Grund: Lionel soll eine Affäre mit der argentinischen Journalistin Sofia Martinez haben und sogar in sie verliebt sein. Keiner der Beteiligten äußerte sich bisher zu den Schlagzeilen.

Stattdessen meldet sich eine Freundin des Ehepaares zu Wort. Daniella Semaan, die Ehefrau von Lionels Fußballkollegen Cesc Fabregas, schreibt in einem wütenden Statement auf Instagram: "Was für eine Meldung ist das, die keine Bedeutung hat und auch einfach falsch ist?" Damit dementiert sie die Gerüchte.

Instagram / leomessi Lionel Messi und seine Familie

Getty Images Antonela Roccuzzo und Lionel Messi im Mai 2023

Instagram / daniellasemaan Antonela Roccuzzo und Daniella Semaan

