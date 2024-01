Neuer, Messi und Co.: Sportler trauern um Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer (✝78) hinterlässt eine große Lücke. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die Fußballlegende am Sonntag verstorben ist. Der einstige deutsche Nationalspieler hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dazu gehören mehrere Herz-OPs, ein Augeninfarkt sowie der Kampf gegen Parkinson und Demenz. Zahlreiche Fans meldeten sich bereits mit rührenden Trauer-Posts. Nun bringen auch einige Sportstars ihre Trauer zum Ausdruck.

"Ruhe in Frieden, Franz", schreibt unter anderem der FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer (37) auf Instagram. Sein Teamkollege Thomas Müller (34) betont auf X: "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast." Aber auch internationale Fußballstars wie Lionel Messi (36) und Xabi Alonso (42) gedenken des Sportlers im Netz. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekundet zudem Rudi Völler (63) sein Beileid, der 1990 in Beckenbauers Kader den Weltmeistertitel holte: "Ein Titel, der ohne seine herausragende Trainerleistung nie möglich gewesen wäre. Der 'Kaiser' war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben. Mit Franz Beckenbauer verliert der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit, ich verliere einen guten Freund." Pierre Littbarski (63) zufolge wären sie damals nie Weltmeister geworden: "Wir alle hatten gehofft, dass ich ihm wieder besser gehen würde. Es ist einer der traurigsten Tage meines Lebens."

Auch Lothar Matthäus (62) wusste, wie schlecht es zuletzt um Beckenbauer stand. "Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland. Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes. Franz war eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball, und er genoss weltweite Anerkennung", erklärt der frühere Nationalspieler Bild. Alle, die Franz kannten, hätten gewusst, welch großartiger und großherziger Mensch er gewesen sei.

