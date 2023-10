Rekord: Lionel Messi gewinnt Ballon d'Or zum achten Mal!

Er setzt dem Ganzen erneut die Krone auf. Auch in diesem Jahr wird der Ballon d'Or wieder dem besten Fußballer der Welt verliehen. In der Vergangenheit lieferten sich vor allem Lionel Messi (36) und Cristiano Ronaldo (38) ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Doch sorgte Karim Benzema (35) im vergangenen Jahr für ordentlich Aufsehen, als er unerwartet den begehrten Preis für sich behaupten konnte. Nun wandert die Trophäe wieder in gewohnte Hände: Lionel Messi gewinnt zum achten Mal den Ballon d'Or!

Der beliebte Preis geht in diesem Jahr an niemand Geringeren als den gebürtigen Argentinier. Und damit nicht genug: Denn mit seinem erneuten Sieg toppt der Profi-Kicker seinen bisherigen Rekord von sieben Ballon d'Ors. Jedoch ist Lionel nicht der einzige große Gewinner des Abends. Zur Weltfußballerin wird in diesem Jahr an die spanische Nationalspielerin Aitana Bonmatí gekürt. Genau wie der Superstar von Inter Miami galt sie bereits im Voraus der Verleihung als klare Favoritin für den Titel.

Schon vor wenigen Wochen ließ die spanische Zeitung Sport durchsickern, wer in diesem Jahr als der große Sieger hervorgehen wird. Und eben genau das sollte sich offenbar bewahrheiten. Denn bereits damals war wohl klar: Rekordhalter Lionel wird den Titel am Ende erneut mit nach Hause nehmen.

Anzeige

Getty Images Lionel Messi und David Beckham, 2023

Anzeige

Getty Images Aitana Bonmatí, Fußballerin

Anzeige

Getty Images Lionel Messi im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de