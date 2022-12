Anna-Maria Ferchichi stolz: Sorgenkind Amaya krabbelt zuerst

Anna-Maria Ferchichi (41) ist total happy! Gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (44) ist das Paar vor rund einem Jahr Eltern von Drillingen geworden. Seitdem hält die achtfache Mutter ihre Fans vor allem über ihre jüngsten Sprösslinge auf dem Laufenden – so auch nun wieder: Die Drillinge haben alle am selben Tag das Krabbeln gelernt, wobei Amaya (1) die Erste war!

In ihrer Instagram-Story verkündete die 41-Jährige überglücklich den neusten Fortschritt ihrer Tochter. "Amaya ist heute Morgen einfach so losgekrabbelt", schrieb die Frau des Rappers zu einem Bild der Kleinen in einem beige-weißen Oberteil. "Es hat mich so stolz gemacht, sie ist einfach so stark und ehrgeizig. Ich hätte nie gedacht, dass sie die Erste sein wird", gab die Dubai-Auswanderin ehrlich zu, da das Mädchen mit einer Chromosomenstörung als das Sorgenkind der Familie gilt.

Nur wenige Stunden später setzte Anna-Maria noch einen drauf: Sowohl Naima (1) als auch Leonora (1) haben nachgezogen und können ebenfalls krabbeln! "Ich fasse es nicht, alle drei haben an einem Tag Krabbeln gelernt", berichtete die Brünette.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Tochter

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de