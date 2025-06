Anna-Maria Ferchichi traurig: Ihre Kinder werden erwachsen

Anna-Maria Ferchichi (43) hat sich auf Instagram mit einem ehrlichen Post an ihre Community gewandt und offen über die Veränderungen in ihrer Familie gesprochen. Die achtfache Mutter gab zu, dass der Alltag mit ihren heranwachsenden Kindern eine große Herausforderung darstellt. "Die vier Großen haben meist eigene Pläne und so gar keine Lust mehr, etwas mit uns zu machen", schrieb sie. Besonders schwer falle es ihr, sich an den plötzlichen Wandel zu gewöhnen. "Es gab gefühlt keinen Übergang, es war einfach auf einmal so. Ist für uns immer noch komisch." Auch die gemeinsamen Abendessen seien betroffen: "Unsere gemeinsamen Abendessen überspringen wir jetzt gerne mal, da die pubertären Auswirkungen da zum Höhepunkt kommen."

Damit gewährt die 43-Jährige erneut tiefe Einblicke in ihr Leben als achtfache Mama. Schon länger teilt sie via Social Media besondere Momente, Herausforderungen oder Sorgen mit ihren Followern. In ihrem aktuellen Post klingt an, dass der familiäre Alltag eine Neuausrichtung durchläuft. Die Kinder entwickeln sich weiter, gehen eigene Wege – und die Familie nimmt eine neue Form an. "Ich habe das Gefühl, unsere Familie formt sich neu", schildert sie nachdenklich. Besonders bemerkbar macht sich dies bei den älteren Kindern, während für die Jüngsten von Anna-Maria und ihrem Mann Bushido (46) noch ein anderer Lebensrhythmus gilt.

Anna-Maria ist es gewohnt, die Balance zwischen Großfamilienleben und eigener Identität zu meistern. Mit acht Kindern ist ihr Alltag voller Herausforderungen. Erst vor wenigen Tagen berichtete die Influencerin ihrer Community auf Instagram von einem tränenreichen Ausflug mit vier ihrer Sprösslinge. "Holy Moly… Alle vier in einem Raum ohne Handy", schrieb sie in Bezug auf die einstündige Wartezeit in der deutschen Botschaft in Dubai, wo neue Reisepässe beantragt werden mussten.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Anzeige Anzeige