Nach Unfall: Anna-Maria Ferchichi in Sorge um Sohn Djibi

Einer von Anna-Maria Ferchichis (43) Söhnen hat es wirklich nicht leicht aktuell: Djibrail, der von der Familie liebevoll Djibi genannt wird, leidet nicht nur am periodischen Fiebersyndrom, sondern musste Anfang Juni auch einen schweren Unfall erleiden. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" erzählte die achtfache Mutter am Freitag bewegend von den Folgen. Der elfjährige Sohn der Influencerin und ihres Mannes Bushido (46) fiel bei einer Fahrt auf einem sogenannten Wasser-Sofa, das von einem Boot gezogen wurde, bei voller Fahrt ins Wasser. Dabei trennte ein Seil des Bootes fast den kompletten Arm unter seiner Achsel ab. Eine Notoperation rettete den Jungen. Doch obwohl die körperlichen Verletzungen heilen, plagen den Jungen nun mentale Folgen, wie seine Mutter eindrücklich beschreibt: "Ich habe gedacht, dass wir das schnell auffangen können. Aber ich merke jetzt, dass er Angst hat."

Anna-Maria teilte mit, dass Djibrails Ängste und Unsicherheiten in den Tagen nach dem Unfall zunehmend deutlich wurden. Noch schläft der Junge bei ihr im Bett und ist zurückhaltend, wenn es um Besuche bei Freunden geht. "Er traut sich das nicht. Er hat Angst, dass jemand gegen seinen Arm kommt oder dass etwas passiert", schilderte sie die Situation, sichtlich bewegt. In der Podcastfolge betonte sie auch, wie sehr der Unfall das Wesen ihres Sohnes verändert hat. "Seine ganze Persönlichkeit wurde jetzt einmal erschüttert", sagte sie mit hörbarem Schmerz. Die gesamte Familie habe die Dramatik der Ereignisse gespürt, vor allem aber Djibrail selbst. Er weine "vermehrt" und sei extrem auf Anna-Maria "fixiert". Deshalb mache er nun auch eine Traumatherapie.

Trotz allem gibt es auch Grund zur Hoffnung. Auf Instagram teilte die Frau des berühmten "Alles wird gut"-Rappers eine positive Entwicklung, die auf einen fortschreitenden Heilungsprozess ihres Sohnes hindeutet. Denn entgegen anfänglicher Zweifel entschied sich Djibrail schließlich doch, den Geburtstag eines Freundes zu besuchen, auch ohne seine Mutter – eine Wendung, die Anna-Maria sichtlich erleichtert hat. Dieser kleine, aber mutige Schritt zeigt, dass Djibrail langsam beginnt, seine Ängste zu überwinden. "Ich bin so froh", sagte sie über diese Nachricht und hofft, dass ihr Sohn bei dem Geburtstag erste unbeschwerte Stunden ohne ihre ständige Nähe genießen konnte.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024