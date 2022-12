Anna-Maria Ferchichi ehrlich: War die Großfamilie geplant?

Anna-Maria Ferchichi (41) spricht offen über ihre Familienplanung. Im November des vergangenen Jahres brachte die Ehefrau von Rapper Bushido (44) die Drillinge Amaya (1), Leonora (1) und Naima (1) zur Welt. Mit der Geburt der drei kleinen Mädchen wuchs die Zahl ihrer Kinder auf acht. Weiterer Nachwuchs sei nun erst mal nicht mehr geplant. Doch war eine Großfamilie wirklich schon immer der Wunsch von Anna-Maria? Das verriet sie jetzt.

"Seltsamerweise nein!", stellte die 41-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story klar. Sie habe sich als junges Mädchen nie ihre Bilderbuchhochzeit ausgemalt oder davon geträumt, später mal eine große Familie zu haben. Einzig und allein ihr Gatte sei der Grund für ihre zahlreichen Kinder. "Ich hätte auch mit keinem anderen Mann dieser Welt so viele Kinder bekommen!", betonte die achtfache Mutter und machte Bushido damit ein süßes Kompliment.

Auch wenn kein weiterer Nachwuchs mehr in Planung sei, sei es laut der Influencerin dennoch nicht undenkbar, dass ihre Familie in Zukunft weiter wächst. "Ich denke, das war's noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen", äußerte Anna-Maria in ihrer Doku "Bushido – RESET".

Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anna-Maria Ferchichi mit vier ihrer Kids

Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

