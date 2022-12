"Charmed"-Star Alyssa Milano feierte ihren 50. ungeschminkt

So startet es sich doch super in die neue Dekade! Die Schauspielerin Alyssa Milano (50) ist vor allem für ihre Verkörperung der Phoebe Halliwell in der Kultserie Charmed bekannt. Aber auch als Produzentin, Modedesignerin, Sängerin und Aktivistin hat sie sich einen Namen gemacht. Nicht zu vergessen: Sie ist auch Mama von zwei Kindern. Die US-Amerikanerin hat schon so einiges erlebt und feierte gestern ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass zeigte Alyssa sich völlig ungeschminkt im Netz!

Auf Instagram hat die "Insatiable"-Darstellerin anlässlich ihres 50. Geburtstags ein Selfie von sich aus dem Bett gepostet. Darauf ist sie vollkommen ungeschminkt und so möchte Alyssa auch ihr neues Lebensjahr beginnen! "Das ist die 50. Kein Filter, kein Make-up. Ich werde diesen Tag wie jeden anderen verbringen", schrieb sie unter dem Bild. "Ich bin glücklich hier zu sein. Genau hier. Genau jetzt", fügte die Schauspielerin zudem hinzu. Dabei blicke sie zudem gespannt nach vorn, reflektiere jedoch auch, wie weit sie es gebracht habe.

Zahlreiche Promis ließen es sich dabei nicht nehmen, dem Geburtstagskind zu gratulieren. "Wunderschön. Ich wünsche dir alle Segen für die kommenden 50 Jahre", schrieb die Suits-Darstellerin Sarah Rafferty (50). Auch Teri Hatcher (58) und Tony Danza (71) brachten ihre Glückwünsche zum Ausdruck.

Anzeige

Getty Images Alyssa Milano, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Alyssa Milano auf einem Event

Anzeige

Getty Images Sarah Rafferty, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de