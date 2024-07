"Kompliziert": Alyssa Milano gedenkt Shannen Dohertys (†53)

Am Sonntag wurden traurige Nachrichten bekannt: Shannen Doherty (✝53) ist an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Seither nehmen zahlreiche Fans und Stars Abschied von der Schauspielerin. Nun zollt auch ihr ehemaliger Charmed-Co-Star Alyssa Milano (51) Tribut. "Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten, aber im Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte", heißt es in ihrem Statement gegenüber EW.

Auch wenn das Verhältnis zwischen den beiden offenbar nicht immer einfach war, findet Alyssa in ihrer Stellungnahme nur positive Worte für Shannen. "Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt ist ohne sie ärmer", erklärt die 51-Jährige und fügt hinzu: "Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben."

Von 1998 bis 2001 verkörperte die verstorbene Schauspielerin in der Fernsehserie "Charmed – Zauberhafte Hexen" die Rolle der Prudence Halliwell – durch ihr Mitwirken wurde sie einem breiteren Publikum bekannt. Alyssa spielte hingegen die Rolle der Phoebe Halliwell, ihre Schwester. Nach der dritten Staffel schied Shannen im Streit mit der Produktionsfirma aus der Serie aus.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty und Holly Marie Combs in "Charmed"

