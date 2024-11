Bradley Cooper irritiert mit deutlich verändertem Aussehen

Eine überraschende gemeinsame Aufnahme von Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) sorgte am Sonntag in den sozialen Medien für Verwirrung. Alyssa Milano (51), die derzeit am Broadway im Musical "Chicago" auftritt, veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das sie backstage zusammen mit Bradley, Gigi und ihrer Co-Darstellerin Kimberly Marable aufgenommen hatte. Doch statt nur Freude über das Promi-Getümmel zu zeigen, drehten sich viele Kommentare schnell um ein ganz anderes Detail: Das stark veränderte Aussehen von Schauspieler Bradley.

Hat sich der 49-Jährige unters Messer gelegt? Ist das Foto digital bearbeitet? Oder haben wir es hier mit einem KI-Experiment zu tun? Ein User fragte in den Kommentaren mit einem Augenzwinkern: "Ist dieser Bradley gerade hier mit uns im Raum?" Ein anderer kommentierte: "Ist das KI-Bradley? Ich habe Fragen..." Auch Gigi blieb von den Kommentaren nicht verschont; manche fanden, dass auch sie nicht mehr ganz wie sie selbst aussähe. Obwohl die meisten Kommentare positiv und humorvoll formuliert waren, brodelt hinter all den spaßigen Bemerkungen dennoch die eigentliche Frage: Wie sehr beeinflussen digitale Bildbearbeitung, Fotofilter und KI unsere Wahrnehmung der Realität?

Bradley, bekannt aus Filmen wie "Hangover" und "Silver Linings", und Gigi, eines der erfolgreichsten Models der Welt, wurden seit Oktober 2023 mehrfach turtelnd in New York City gesehen. Bradley ist Vater der siebenjährigen Lea, deren Mutter seine Ex-Freundin Irina Shayk (38) ist. Gigi hat eine vierjährige Tochter namens Khai mit ihrem Ex-Freund Zayn Malik (31). Die gemeinsame Aufnahme backstage bei "Chicago" ist ein besonders seltener Moment, da beide bemüht sind, ihre Beziehung weitestgehend privat zu halten.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

