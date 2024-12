Alyssa Milano teilt ungeschminktes Selfie zum 52. Geburtstag

Am Donnerstag wurde Charmed-Star Alyssa Milano (52) 52 Jahre alt. Zu diesem Anlass meldete sich die Schauspielerin mit einem Selfie im Netz und entzückte ihre Fans mit ihrer Natürlichkeit. "Das ist 52. Kein Make-up. Keine Filter. Glück. Versprühe das überall hin", schrieb sie zu dem Bild, das sie entspannt auf ihrem Bett liegend, ohne Schminke im Gesicht zeigt und fügte humorvoll hinzu: "Ich liebe euch alle. Sogar die Trolle."

Neben zahlreichen Glückwünschen zu ihrem Ehrentag erreichten die Schauspielerin vor allem die begeisterten Fan-Kommentare zu ihrem natürlichen Erscheinungsbild. "Ich kann mir nur wünschen, mit 52 so unglaublich auszusehen", schrieb ein Fan unter Alyssas ungeschminktem Schnappschuss. Ein anderer Follower stellte voller Bewunderung fest: "Du wirst einfach nicht älter. Du wirst mit der Zeit einfach nur weiser und strahlender."

Alyssa wurde durch die Rolle der Phoebe Halliwell in der Kultserie "Charmed" weltweit berühmt. Neben der Schauspielerin ist sie auch als Produzentin, Aktivistin und Sängerin aktiv. Privat führt die 52-Jährige ein eher zurückgezogenes Leben. Mit ihrem Ehemann, dem berühmten Hollywood-Agenten David Bugliari, und ihren zwei gemeinsamen Kindern Milo Thomas und Elizabella Dylan lebt sie in einer luxuriösen Villa in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alyssa Milano, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty und Holly Marie Combs in "Charmed"

Anzeige Anzeige