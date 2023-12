Ließ Alyssa Milano "Charmed"-Co-Star Shannen Doherty feuern?

Ist Alyssa Milano (51) etwa wirklich schuld an Shannen Dohertys (52) Rauswurf? Die beiden Schauspielerinnen waren an der Seite von Holly Marie Combs (50) die Protagonistinnen der Serie Charmed. Doch angeblich konnten sie sich überhaupt nicht leiden. Nach einigen Reibereien verließ Shannen am Ende der dritten Staffel die Show. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass Alyssa verantwortlich für den Ausstieg ihrer Kollegin gewesen sei. Nun bezieht ihr Co-Star Holly zu den Gerüchten Stellung!

Im "Let's Be Clear with Shannen Doherty"-Podcast spricht die Pretty Little Liars-Darstellerin Klartext und verrät, dass sie damals ein Treffen mit Jonathan Levin, dem Produzenten der Show, einberufen habe, um herauszufinden, warum ihre Kollegin gefeuert worden war. "Uns wurde [von Alyssa] gesagt, dass entweder sie oder Shannen gehen muss. Und Alyssa hat gedroht, uns wegen eines feindlichen Arbeitsumfelds zu verklagen", soll Jonathan damals gegenüber Holly erklärt haben. Daraufhin sei Shannen entlassen worden.

Mittlerweile haben die Serienstars ihr Kriegsbeil aber wohl begraben, wie Alyssa bereits 2021 im Interview mit Entertainment Tonight verriet: "Ich würde sagen, wir haben ein herzliches Verhältnis zueinander." Ihre früheren Probleme mit Shannen hätten daher gerührt, dass sie ihre Kollegin als Konkurrenz angesehen habe.

Alyssa Milano, Shannen Doherty & Holly Marie Combs in "Charmed"

Shannen Doherty und Holly Marie Combs, Schauspielerinnen

Alyssa Milano, Schauspielerin

