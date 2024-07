Shannen Doherty (†53) lobte Alyssa Milano kurz vor ihrem Tod

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Shannen Doherty (✝53) ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Ihre frühere Charmed-Kollegin Alyssa Milano (51) und sie hatten bekanntermaßen bis zu ihrem Tod eine komplizierte Beziehung miteinander. Nun ist eine neue Podcast-Folge von "House of Halliwell" aus den letzten Tagen der Schauspielerin aufgetaucht, in welcher sie überraschend positiv über ihre Kollegin sprach. So reflektierte sie darüber, dass Alyssa die nötige Leichtigkeit in das magische Drama brachte, welche der Show schließlich die gewisse Würze gab. Laut ihr war sie schließlich die perfekte Wahl für die Rolle: "Sie kam herein und lieferte einen großartigen Job ab!"

Der Streit zwischen den beiden Stars entflammte in der Vergangenheit immer wieder. Vor einigen Monaten sprachen Holly Marie Combs (50) und Shannen in ihrem Podcast beispielsweise darüber, dass Alyssa daran schuld sei, dass Shannen nach der dritten Staffel ihrer gemeinsamen Erfolgsshow ausgestiegen sei. Die Beschuldigte wiederum bestritt jegliche Vorwürfe auf ihrem Instagram-Kanal mit der Begründung, dass sie niemals die Macht dazu hätte.

Von 1998 bis 2001 verkörperte die verstorbene US-Amerikanerin in der mystischen Serie den Charakter der Prudence Halliwell. Alyssa hingegen übernahm die Rolle der Phoebe Halliwell, welche ihre Schwester in der Show darstellte. Trotz aller persönlichen Differenzen zeigte sich Alyssa nach dem Ableben von ihrem Co-Star sichtlich gerührt und versöhnlich. Gegenüber EW ließ sie folgendes Statement verlauten: "Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten, aber im Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte."

ActionPress/SIPA PRESS Holly Marie Combs, Shannen Doherty und Alyssa Milano, "Charmed"-Stars

Getty Images Alyssa Milano, Schauspielerin

