Der Primal-Scream-Keyboarder Martin Duffy (55) ist gestorben

Martin Duffy (55) hat sich im Laufe seiner langen Karriere einen großen Namen in der Musikbranche gemacht: Der gebürtige Brite stand beispielsweise in den 80er-Jahren mit der Indie-Rock-Band Felt auf der Bühne. Zudem spielte der Keyboarder für die britischen Rock-Bands Primal Scream und The Charlatans. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Martin ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben.

Das gab jetzt sein ehemaliger Band-Kollege Tim Burgess von The Charlatans bekannt. "Ein weiterer tragischer Verlust einer schönen Seele", brachte der Musiker seine Trauer auf Twitter zum Ausdruck und fügte hinzu: "Martin Duffy sprang damals ein, um The Charlatans zu retten, als wir Rob verloren haben – er spielte mit uns in Knebworth und war ein echter Freund." Zu den genauen Umständen des Todes äußerte sich Tim allerdings nicht.

Neben der Musik verband Tim und Martin aber auch eine tiefe Freundschaft. "Es war ein Vergnügen, Zeit mit ihm zu verbringen", schwärmte der The-Charlatans-Star von der gemeinsamen Zeit mit Martin und verabschiedete sich zudem: "Hab eine gute Reise, Duffy."

Primal Scream im November 2019

Die Rock-Band Primal Scream

Primal Scream im Juni 2013 in Glastonbury

