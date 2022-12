Wie steht es aktuell um das Liebesleben von Eros Ramazzotti?

Ist Eros Ramazzotti (59) noch Single? Der italienische Popsänger ist seit der Trennung von seiner letzten Ehefrau Marica Pellegrinelli (34) im Jahr 2019 wieder auf dem Markt. Der Single wurde seitdem immer wieder mit deutlich jüngeren Frauen gesichtet. Auch kursierten zuletzt Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback mit Ex-Frau Michelle Hunziker (45). Endlich spricht Eros Klartext: So steht es um sein Liebesleben!

In einem Interview in der italienischen TV-Show Domenice In verriet Eros nun: "Ich bin Single." Das erklärte der 59-Jährige folgendermaßen: "Die Liebe zu finden ist nicht so leicht, und dann habe ich noch meine Kinder, die ich zum Verrücktwerden liebe. Das ist eine andere Liebe, aber... alles ist nur für sie."

Eine Frau wird er aber wahrscheinlich nie so ganz vergessen können – die Mutter seiner Tochter Aurora (26). "Michelle ist meine große Liebe gewesen", ist sich der "La Cosa Mas Bella"-Interpret sicher. Er ist mit der Moderatorin heute jedoch sehr gut befreundet – sie spielte im vergangenen Jahr sogar in seinem Musikvideo mit. Die beiden waren von 1998 bis 2009 verheiratet.

Getty Images Eros Ramazzotti im Mai 2015

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker zusammen bei "Wetten, dass..?"

